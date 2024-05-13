Боец UFC из России выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе

Тагир Уланбеков проведет поединок на турнире UFC в Лас-Вегасе 16 июня. Его соперником станет Джошуа Ван из Мьянмы. Уланбеков провел в UFC 5 боев.
Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков примет участие в турнире UFC, который состоится 16 июня в американском Лас-Вегасе.
Соперником уроженца Дагестана станет боец Джошуа Ван, который представляет Мьянму. Он одержал 8 побед подряд, в UFC победил трижды.
Уланбеков проведет 6-й поединок под эгидой UFC, четыре из которых он завершил в свою пользу. Дагестанец выступает в наилегчайшем дивизионе.