Вестник Кавказа

Боец UFC из России выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе

Боец UFC из России выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тагир Уланбеков проведет поединок на турнире UFC в Лас-Вегасе 16 июня. Его соперником станет Джошуа Ван из Мьянмы. Уланбеков провел в UFC 5 боев.

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков примет участие в турнире UFC, который состоится 16 июня в американском Лас-Вегасе.

Соперником уроженца Дагестана станет боец Джошуа Ван, который представляет Мьянму. Он одержал 8 побед подряд, в UFC победил трижды.

Уланбеков проведет 6-й поединок под эгидой UFC, четыре из которых он завершил в свою пользу. Дагестанец выступает в наилегчайшем дивизионе.

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