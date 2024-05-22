Центр Сочи на сутки остался без воды

Несколько десятков улиц Сочи остались без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Вернуть воду в жилые дома планируется к следующему утру.

Жители Центрального и Хостинского районов Сочи остались без воды из-за аварии, которая произошла на городском трубопроводе. Информацию об этом опубликовал сочинский водоканал в своем telegram-канале.

Сообщается, что из-за прорыва трубы водоснабжение было приостановлено на 30 улицах города.

"Обследование коммуникаций подтвердило прорыв сети диаметром 500 мм. Данный трубопровод обеспечивает ресурсом значительные территории Центрального района и часть Хостинского"

– Водоканал Сочи

В ведомстве рассказали, что прорыв произошел в районе улицы Пластунской.

Для того чтобы обеспечить граждан водой, власти организовали ее подвоз с помощью автоцистерн.

Закончить восстановительные мероприятия планируется до конца пятницы, а вернуть воду в жилые дома к утру субботы.