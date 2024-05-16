Сочи увеличит время работы общественного транспорта на время летнего сезона

С июня сочинские автобусы в период летних отпусков будут курсировать дольше, а через месяц власти намерены запустить круглосуточный маршрут к аэропорту курорта.

В период летнего сезона власти Сочи намерены увеличить время работы общественного транспорта.

Таким образом, городская администрация намерена избавиться от перегрузки автобусов во время наплыва туристов на курорт. Информацию об этом озвучил глава департамента транспортного и дорожного хозяйства города Александр Кулик.

Он рассказал, что изменение графика стартует с начала июня.

Сообщается, что автобусы будут курсировать до 23:00, в пригороде режим работы будет регулироваться в зависимости от пассажиропотока.

При этом маршрутные такси Сочи-Адлер будут совершать движение до 00:00.

Кроме этого, в июле власти намерены запустить круглосуточный маршрут, который будет ходить к аэропорту курорта.