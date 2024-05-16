Вестник Кавказа

Сочи увеличит время работы общественного транспорта на время летнего сезона

Сочи увеличит время работы общественного транспорта на время летнего сезона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С июня сочинские автобусы в период летних отпусков будут курсировать дольше, а через месяц власти намерены запустить круглосуточный маршрут к аэропорту курорта.

В период летнего сезона власти Сочи намерены увеличить время работы общественного транспорта.

Таким образом, городская администрация намерена избавиться от перегрузки автобусов во время наплыва туристов на курорт. Информацию об этом озвучил глава департамента транспортного и дорожного хозяйства города Александр Кулик.

Он рассказал, что изменение графика стартует с начала июня.

Сообщается, что автобусы будут курсировать до 23:00, в пригороде режим работы будет регулироваться в зависимости от пассажиропотока.

При этом маршрутные такси Сочи-Адлер будут совершать движение до 00:00.

Кроме этого, в июле власти намерены запустить круглосуточный маршрут, который будет ходить к аэропорту курорта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1395 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вокзал Адлера в этом году обслужил почти 2 млн пассажиров

Вокзал Адлера в этом году обслужил почти 2 млн пассажиров

Прибрежные воды Анапы оккупировали полчища медуз

Прибрежные воды Анапы оккупировали полчища медуз

Роспотребнадзор проверяет воду в водоемах к началу летнего сезона

Роспотребнадзор проверяет воду в водоемах к началу летнего сезона

Строители нефтепровода на Кубани наткнулись на страшную находку

Строители нефтепровода на Кубани наткнулись на страшную находку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы