Адыгея выступает за возможность введения курортного сбора регионами

В Адыгее власти поддерживают инициативу о том, чтобы курортный сбор вводился в регионе по решению местных властей. Если соответствующий законопроект будет принят, курортный сбор смогут взимать в регионах, ранее не участвовавших в проекте.

В Адыгее поддерживают идею о том, чтобы курортный сбор мог вводиться решением региональных властей, заявил глава Республики Мурат Кумпилов на парламентских слушаниях в Госдуме РФ.

"Мы полностью поддерживаем инициативу коллег о возможности введения туристического сбора по решению региона"

– Кумпилов

Средства от курортного сбора регионы используют для развития инфраструктуры и создания новых туристических объектов. Адыгея ждет большого прироста турпотока после открытия курорты Лагонаки.

"Ставка на туризм уже дает ощутимый результат: у нас ежегодно растет турпоток, и он может вырасти в разы после создания крупного внесезонного экокурорта Лагонаки. Здесь подчеркну, что мы полностью поддерживаем инициативу коллег о возможности введения туристического сбора по решению региона"

– Кумпилов

Сегодня в проекте по курортному сбору участвует несколько российских регионов, востребованных у туристов. Ставка курортного сбора в 2024 году варьируется от 30 до 100 рублей.