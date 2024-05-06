Адыгея выступает за возможность введения курортного сбора регионами

В Адыгее поддерживают идею о том, чтобы курортный сбор мог вводиться решением региональных властей, заявил глава Республики Мурат Кумпилов на парламентских слушаниях в Госдуме РФ.
"Мы полностью поддерживаем инициативу коллег о возможности введения туристического сбора по решению региона"
– Кумпилов
Средства от курортного сбора регионы используют для развития инфраструктуры и создания новых туристических объектов. Адыгея ждет большого прироста турпотока после открытия курорты Лагонаки.
"Ставка на туризм уже дает ощутимый результат: у нас ежегодно растет турпоток, и он может вырасти в разы после создания крупного внесезонного экокурорта Лагонаки. Здесь подчеркну, что мы полностью поддерживаем инициативу коллег о возможности введения туристического сбора по решению региона"
– Кумпилов
Сегодня в проекте по курортному сбору участвует несколько российских регионов, востребованных у туристов. Ставка курортного сбора в 2024 году варьируется от 30 до 100 рублей.