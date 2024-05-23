Тбилиси снова будоражат митингующие против закона об иноагентах

В Тбилиси начался новый митинг против закона об иноагентах – он менее многочисленный, чем предыдущие, всего несколько сотен человек, однако у него есть особенность – помимо флагов Грузии и ЕС, в руках демонстрантов появились флаги США.

В столице Грузии стартовало новое шествие протестующих против закона об иноагентах - несколько сотен человек участвуют в шествии, чтобы выразить свой протест и поддержать тех, кого задержали в ходе разгона предыдущих акций.

"С момента принятия "российского закона" полиция задержала более 200 человек, участвовавших в акциях протестов. Десятки людей получают штрафы за правонарушения, которых они не совершали. Сотни людей вызывают в суд в рамках расследования, начатого без каких-либо оснований. Десятки людей были жестоко избиты полицией, некоторые из них до сих пор проходят лечение"

- организаторы шествия

Марш стартовал от площади Свободы, он пройдет до здания МВД. Его участники – оппозиционеры, а также студенты столичных вузов, передает РИА Новости.

Интересная особенность нынешней акции – в руках ее участников не только флаги Грузии и ЕС, но и США.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал: в Госдепартаменте США заявили о том, что приступили к пересмотру сотрудничества с Тбилиси из-за принятия властями Грузии закона об иноагентах. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, власти страны надеются, что руководство Грузии пересмотрит проект ради "продвижения демократических и евроатлантических устремлений", а пока оставляют за собой право учитывать действия Грузии при принятии собственных решений.