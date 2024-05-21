Вестник Кавказа

Экс-глава правительства Чечни стал помощником Мишустина

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Муслим Хучиев стал помощником Михаила Мишустина. Хучиева с назначением поздравил Рамзан Кадыров и пожелал ему успехов.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил о назначении экс-главы правительства Чечни Муслима Хучиева на должность помощника премьера РФ Михаила Мишустина. 

Он назвал данное решение заслуженным и своевременным, а также выразил уверенность в том, что Хучиев оправдает высокое доверие и принесет пользу стране. 

Кадыров поблагодарил Мишустина за принятое решение, а экс-главу правительства республики поздравил с назначением и пожелал ему успехов.

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