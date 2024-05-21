Бюро по туризму Азербайджана будет работать в Москве

В Москве появится Бюро по туризму Азербайджана. Также может быть открыт Азербайджанско-Российский центр туризма. Туризм между Россией и Азербайджаном обсудили глава МЭР РФ Максим Решетников и глава госагентства по туризму АР Фуад Нагиев.

В Москве планируют открыть бюро по туризму Азербайджана, сообщает Минэкономразвития России.

Глава МЭР Максим Решетников принял главу госагентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева, темой беседы стали сотрудничество и развитие туризма.

"В Москве состоялась встреча... Участники встречи обсудили дату официального открытия в Москве представительского офиса бюро по туризму Азербайджана"

– пресс-служба МЭР РФ

Турпоток в Азербайджан растет, направление пользуется спросом у туристов-мусульман. В начале текущего года поток российских туристов в Азербайджан вырос на 40%.

"Азербайджан является одной из самых популярных стран для приема туристов из мусульманских стран. России интересен этот рынок. Сейчас мы работаем над внедрением на федеральном уровне стандартов "Халяль" и Muslim friendly"

– Максим Решетников

Появление Бюро по туризму Азербайджана в российской столице позволит установить более тесное взаимодействие в турсфере, отметил Фуад Нагиев.

В рамках встречи обсуждалась также возможность создания Азербайджанско-Российского центра туризма на базе одного из вузов, готовящих кадры для сферы туризма и гостеприимства.