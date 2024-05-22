Гибель Раиси: последствия для Южного Кавказа

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с научным сотрудником Института востоковедения РАН Григорием Лукьяновым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с научным сотрудником Института востоковедения РАН Григорием Лукьяновым гибель президента Ирана Эбрахима Раиси, политические и экономические изменения в регионе Южного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока, важность развития таких региональных проектов, как «Север-Юг»