Правоохранители не нашли доказательств подготовки путча в Турции

На прошлой неделе в республике прошло экстренное совещание с участием президента, на котором обсуждалась возможная попытка госпереворота. Власти пообещали найти всех зачинщиков путча.

Главная прокуратура Анкары совместно со следователями МВД завершила расследование обвинений в попытке переворота, которые были выдвинуты Сердаром Сертчликом, одним из членов преступной организации Kaplanlar. Об этом сообщают местные СМИ.

Правоохранители не нашли никаких доказательств, которые подтверждали бы заговор против руководства республики в силовых структурах.

При этом версия о том, что операцию против властей готовила мафия, пока не исключается, пишет газета Hurriyet.

Напомним, в середине текущего месяца состоялось экстренное совещание президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с главами разведки и Минюста, центральной темой которого стала возможная попытка путча. В МВД отметили, что власти вычислят структуры, работающие против них и народа.