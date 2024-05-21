Москва временно отзывает своего посла из Еревана

В МИД России заявили, что Москва вызвала своего посла Сергея Копыркина из Армении. Отмечается, что дипломат приедет в Москву для консультаций.

Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова сообщила, что посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву.

По словам пресс-секретаря главы внешнеполитического ведомства РФ, Копыркин приедет на Смоленскую площадь для консультаций.

Ранее власти Армении заявили, что безопасность страны сильно зависела от России. Там же подчеркнули, что сейчас Ереван значительно уменьшил зависимость от Москвы.