Россия стала модной среди туристов с Персидского залива

Основными иностранными туристами в России стали гости с Ближнего Востока. Состоятельные арабы открыли для себя и полюбили данное туристическое направление.

Арабы все чаще приезжают в Россию на отдых, турпоток из стран Персидского залива сильно вырос за последние несколько месяцев, поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Восстановление въездного туризма идет… Если раньше к нам ехали в основном туристы из Европы, то сейчас на первом месте арабский поток, он реально большой. Едут туристы из стран Залива, у них сейчас в моде поездки в Россию"

– РСТ

Арабы едут в Россию и в составе организованных групп, посещая экскурсии, и как самостоятельные туристы. Ближневосточные туристы состоятельные и выбирают отели соответствующего уровня, уточнил глава комиссии РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович.

"В основном, это очень состоятельные гости, размещение ниже уровня 4* не бронируется"

– Войтович

Большой интерес вызывает Россия у туристов из Омана, Катара, Эмиратов.

Также въездной туристический поток растет благодаря путешественникам из Турции, Индии, Индонезии. В начале 2024 года иностранный турпоток в Россию оказался в три раза выше, чем в первые три месяца 2023 года. При этом допандемийный уровень въездного туризма пока недостижим.