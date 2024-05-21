Жители села в Армении портят имущество перед передачей Азербайджану

Сельчане решили разрушить свои дома перед тем, как эти территории будут возвращены Азербайджана. Ранее сообщалось, что им необходимо будет покинуть свое жилье в двадцатых числах июня.

Жителя армянского села Киранц, расположенного на границе с Азербайджаном, начали уничтожать свое имущество. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что власти Армении предписали местным жителям покинуть свои дома в срок до 24 июня.

Перед тем, как вернуть Азербайджану село, часть проживающих там сельчан намерена снести свои дома.

Напомним, в апреле состоялось 8-е по счету заседание Госкомиссии по делимитации границы между представителями Азербайджана и Армении, на котором было принято решение о мирном возвращении под контроль Баку четырех сел Газахского района Азербайджана. Работы по делимитации и демаркации на границе стартовали ровно месяц назад, 23 апреля.