Врач назвала подходящие условия для старта купального сезона

Во время жаркой погоды многие уезжают к водоемам, чтобы провести выходные и открыть купальный сезон. Но не любой теплый день подходит для начала купаний, так как вода могла еще не успеть прогреться.
Терапевт "Инвитро-Воронеж" Светлана Куприна поделилась основными правилами старта купального сезона.
Врач предупредила, что людей без закалки ранний старт сезона может обернуться проблемами для здоровья.
Температура воды в природных водоемах должна достигать +18 градусов, при этом воздух должен прогреться до +22 градусов.
Как сообщила специалист, привыкать к воде нужно постепенно и не задерживаться в водоеме надолго. Максимальное время пребывание – 15 минут.
Для детей ограничения более строгие – купаться можно не больше трех минут.
Увеличить интервал пребывания в воде можно в том случае, если температура воды станет выше +24 градусов.
По словам Куприной, если пренебречь этим правилом, можно допустить переохлаждение организма, а это нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Кроме этого, могут возникнуть судороги.
Выходить из воды стоит при первых признаках переохлаждения:
- побледнение кожи;
- синюшный цвет губ;
- дрожь в теле;
- снижение физической активности.