Врач назвала подходящие условия для старта купального сезона

Стоит ли открывать купальный сезон во время первых жарких дней и как его начать без вреда для здоровья?

Во время жаркой погоды многие уезжают к водоемам, чтобы провести выходные и открыть купальный сезон. Но не любой теплый день подходит для начала купаний, так как вода могла еще не успеть прогреться.

Терапевт "Инвитро-Воронеж" Светлана Куприна поделилась основными правилами старта купального сезона.

Врач предупредила, что людей без закалки ранний старт сезона может обернуться проблемами для здоровья.

Температура воды в природных водоемах должна достигать +18 градусов, при этом воздух должен прогреться до +22 градусов.

Как сообщила специалист, привыкать к воде нужно постепенно и не задерживаться в водоеме надолго. Максимальное время пребывание – 15 минут.

Для детей ограничения более строгие – купаться можно не больше трех минут.

Увеличить интервал пребывания в воде можно в том случае, если температура воды станет выше +24 градусов.

По словам Куприной, если пренебречь этим правилом, можно допустить переохлаждение организма, а это нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Кроме этого, могут возникнуть судороги.

Выходить из воды стоит при первых признаках переохлаждения:

побледнение кожи;

синюшный цвет губ;

дрожь в теле;

снижение физической активности.