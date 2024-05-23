Землю под глэмпинг в Ставропольском крае будут выделять без торгов

В Ставрополье для развития туризма будут создаваться круглогодичные глэмпинги. Инвесторы смогут получить земли для проектов без торгов.

На Ставрополье инвесторы смогут без торгов получать земли для создания туристических глэмпингов. Соответствующие поправки в закон утверждены парламентом края.

Чтобы получить территорию под туробъект необходимо будет предоставить подтверждение финансового обеспечения проекта, объяснили в Думы Ставропольского края.

"Инвестпроект должен предусматривать создание модульных некапитальных средств (быстровозводимых конструкций, или глэмпингов) с обеспечением всей необходимой инфраструктурой и благоустройством территории, а также иметь документальное подтверждение его финансового обеспечения - не менее 30% стоимости"

– пресс-служба

Местные власти подчеркнули, что возводимые объекты должны быть оборудованы для того, чтобы туристы могли с комфортом отдыхать в любое время года.

В регионе планируется открыть около двух десятков туристических глэмпингов, инвестиции составят почти 1 млрд рублей.