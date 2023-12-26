Турция планирует запустить АЭС "Аккую" в течение года

Власти Турции заявили, что первый реактор российско-турецкой АЭС "Аккую" может заработать в течение года. Полный ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2028 год.

Глава Минэнерго Турции заявил, что в течение году будет запущен первый реактор АЭС "Аккую", которая строится совместно с Россией. Об это он рассказал в своем интервью турецкому каналу Habertürk.

"Турция и Россия совместно реализуют проект строительства АЭС "Аккую". Надеюсь, мы запустим первый реактор в течение года. Ставим целью полностью запустить АЭС в 2028 году"

- Алпарслан Байрактар

Ранее сообщалось, что Турция намеревалась запустить реактор в следующем году, но власти республики хотят ускорить процесс и открыть объект осенью этого года.

Предварительно, речь идет о 29 октября, когда страна отмечает День Турецкой Республики.

Атомная электростанция "Аккую" возводится российской компанией "Россатом".

Всего она будет включать в себя четыре реактора, первый из которых по условиям сделки должен быть введен не позднее 2025 года.