Вестник Кавказа

Спа-центр и ресторан появятся в горах Ингушетии

Спа-центр и ресторан появятся в горах Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии продолжают развивать курорт "Цей-Лоам". В нынешнем году там планируют начать строительство люксовый отель с комплексом спа и рестораном.

Пятизвездочный отель откроется в горах Ингушетии в рамках турпроекта "Цей-Лоам". Информация об этом была опубликована в telegram-канале правительства республики.

Единовременно в отеле смогут разместиться до 100 гостей.

Сообщается, что на его территории также будет оборудован спа-центр и ресторан.

Кроме этого, будет оборудована парковка для автомобилей и стоянка велотраспорта.

Также гостиницу оснастят молельной комнатой.

"На территории курорта будет построена придорожная молельная комната в уникальном архитектурном стиле, где каждый сможет совершить намаз, находясь в гармонии с окружающей природой и культурным наследием нашего края"

 - правительство Ингушетии

Ранее сообщалось, что турпроект "Цей-Лоам" был организовал главой региона Махмудом-Али Калиматовым в 2020 году.

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