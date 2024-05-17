Вестник Кавказа

Почти 100 грузовиков застряли из-за непогоды на границе с Казахстаном

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за разгула стихии несколько КПП на российско-казахстанской границе оказались затоплены. Водителям советуют пересекать границу в Астраханской области.

Сегодня около автомобильного пункта пропуска "Караузек", расположенного в Астраханской области, образовалась пробка из крупногабаритных транспортных средств. Об этом рассказали 24 мая в пресс-службе губернатора региона.

Согласно последней информации, проезда через российско-казахстанскую границу в настоящее время ожидают 100 фур.

"Из-за паводка в уральской части Казахстана оказались затоплены трасса Атырау-Уральск и пункты пропуска в Саратовской и Самарской областях. По словам дальнобойщиков, логисты направляют их в астраханский пункт пропуска "Караузек", чтобы пересечь границу"

– губернаторская пресс-служба

Там также поведали, что для легковых машин организовали отдельную очередь.

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