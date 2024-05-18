Вестник Кавказа

Газпромбанк профинансирует социальные проекты Северной Осетии

Газпромбанк профинансирует социальные проекты Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Газпромбанк готов помочь Северной Осетии в реализации ее инвестиционных проектов, в том числе в создании новых объектов инфраструктуры для населения, проведении транспортной реформы, а также нарастить свое присутствие в регионе.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня встретился с исполнительным вице-президентом Газпромбанка Сергеем Селютиным и обсудил с ним совместное сотрудничество, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В республике реализуются крупные инвестиционные проекты, создается новая инфраструктура, проводится транспортная реформа. Перед нами стоит масштабная задача - улучшение качества жизни людей. В этом определенную роль играет в том числе и использование современных банковских продуктов и инструментов. Те возможности, которые предоставляют банки, должны способствовать повышению благосостояния людей. Поэтому нам интересно, в каких ваших программах и проектах мы можем поучаствовать"

- Сергей Меняйло

Сергей Селютин отметил, что Газпромбанк готов работать во всех отраслях, в том числе по реализации совместных социально значимых проектов, помогать республике в создании новых жилых районов и объектов их инфраструктуры и готов наращивать присутствие в регионе в целом.

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