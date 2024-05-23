Курбан-байрам в Турции - в отелях почти не осталось мест на середину июня

Популярные отели Турции уже забронированы на Курбан-байрам. Мусульманский праздник в этом году отметят 15-16 июня. Особенно востребован на середину июня Стамбул.

В середине июня во многих отелях Турции ожидается аншлаг - мусульмане планируют отдыхать в дни празднования Курбан-байрама.

Праздник в 2024 году приходится на 15-16 июня, в связи с этим во многих мусульманских странах ожидается несколько нерабочих дней. Где-то отдых продлится две недели, чем многие пользуются для того, чтобы отправиться в отпуск.

"В Турции официальные выходные будут 16-19 июня. Отельеры рекомендуют туристам, которые планируют отдых в Турции (самый переполненный будет Стамбул), а также в Египте и ОАЭ, бронировать свой отдых заранее, особенно это касается дат с 5 по 25 июня"

– туроператор Fun&Sun

Так, по данным туроператоров, многие популярные отели Турции уже забронированы почти на 100% на середину июня. Большой спрос на отдых в Стамбуле, россияне могут столкнуться с дефицитом мест. Планируя отдых в Турции в середине июня стоит учитывать, что большая часть местных жителей будет отдыхать в эти даты в честь Курбан-Байрама.