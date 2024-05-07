Ростовский транспорт да середины июня будет ходить по зимнему расписанию

Жители Ростова-на-Дону в ближайшие три недели не почувствуют дискомфорта на общественном транспорте – городские власти решили продлить его работу по зимнему, более плотному расписанию, до 15 июня.

Несмотря на скорый приход полноценного лета, общественный транспорт Ростова-на-Дону продолжит работу по более "плотному" зимнему расписанию, то есть интервалы в его движении останутся укороченными, решили власти донской столицы, рассказала пресс-секретарь ее администрации Мария Петрова.

В администрации не объясняют своего решения – может, на него повлияли заморозки, внезапно ударившие в начале мая, а может и то, что большая часть ростовчан пока не рискует выбираться в свои летние, дачные резиденции. Конечно, такое решение не может не радовать горожан – это означает, что транспортного коллапса пока не будет, а долгожданный автобус не придется ждать на остановке часами, пишет "АиФ-Ростов".

Только вот перейти на летнее, более "вольное" расписание планировалось еще 15 апреля, но потом дату отложили до первого июня, а теперь - до середины месяца. А значит, и обратный переход пройдет не 15 ноября, а первого октября.

Напомним, зимний график работы пассажирского транспорта подразумевает большее количество транспорта на основных маршрутах, а значит – и более короткие интервалы в его движении.