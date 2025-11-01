Ильхам Алиев призвал Армению не бояться возвращения азербайджанцев

Азербайджанцы вернутся в Армению, не на танках, а на автомобилях. Жителям Армении не нужно этого бояться, азербайджанский народ вносит вклад в развитие государственности тех стран, где проживает, заявил Ильхам Алиев.

Армении не нужно бояться возвращения азербайджанцев, азербайджанскому народу не свойственен сепаратизм, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана.

Ильхам Алиев в своем выступлении коснулся темы армянской оккупации, освобожденных территорий и исторической истины.

"Говоря о Карабахе и Восточном Зангезуре, нельзя не затронуть тему истории Азербайджана. К сожалению, на протяжении многих лет армянская сторона и диаспора искажали нашу историю, и эта пропаганда продолжается. Мы должны противопоставить им свои научные истины"

– Ильхам Алиев

По словам азербайджанского лидера, азербайджанцы вносят вклад в развитие государственности тех стран, где живут. На Южном Кавказе азербайджанцы всегда жили по обе стороны азербайджано-армянской границы, в Армении не должны бояться возвращения азербайджанского населения.

"Наш народ всегда жил на обширных территориях, и азербайджанцы по-прежнему проживают по обе стороны наших нынешних границ", – отметил президент Азербайджана.

"Азербайджанцы никогда не страдали "болезнью сепаратизма" — напротив, они вносят вклад в развитие государственности тех стран, где живут. Поэтому возвращение азербайджанцев на их исторические земли — в нынешнюю Армению — не должно пугать армянский народ. Я уже говорил: мы должны вернуться туда не на танках, а на автомобилях"

– Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что для того, чтобы такое возвращение стало возможным, должны работать государственные структуры, общественные организации, и ученые. К текущему времени учеными подготовлено уже множество трудов по этой теме, но их должно быть больше, уверен азербайджанский президент. Должны проводиться научные исследования, выставки, публикации, составляться исторические карты.

"На старых российских имперских картах начала XX века ясно видно, что почти все топонимы на территории нынешней Армении — азербайджанского происхождения: нет озера Севан, есть озера Гёйча. Эти карты не мы составляли — их делала царская Россия, переселившая в свое время армян из Ирана и Восточной Анатолии в Карабах, чтобы изменить этнический состав. Эти карты — отражение исторической истины. Мы должны их изучать и популяризировать"

– Ильхам Алиев