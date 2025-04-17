Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поздравил лидера Казахстана с днем рождения

Ильхам Алиев поздравил лидера Казахстана с днем рождения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым, в ходе которого поздравил казахского лидера с днем рождения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил казахского лидера Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов на президентском посту. 

Лидер Азербайджана также отметил устойчивое развитие центральноазиатской республики и рост международного авторитета Казахстана под руководством Токаева. 

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за поздравления. Главы государств выразили удовлетворение развитием стратегического партнерства, основанного на дружбе и братстве между странами, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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