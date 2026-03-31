Идентификация личности понадобится для входа в соцсети в Турции

Попасть в социальные сети в Турции скоро можно будет только после того, как человек удостоверит свою личность. Новая система будет внедряться постепенно.

Обязательная идентификация пользователей социальных сетей будет действовать в Турции через несколько месяцев, подробности рассказал глава Минюста страны Акин Гюрлек.

"Переход на систему входа с подтверждением личности займет около трех месяцев"

– Акин Гюрлек

Он уточнил, что вход в соцсети будет осуществляться только с использованием реальных данных, в том числе номера телефона. Таким образом станет невозможным создавать фейковые и анонимные аккаунты, а также пользоваться ими.

Глава Минюста уточнил, что новая система будет внедряться поэтапно. Первое время будет действовать переходный период: в этот момент и будут закрыты аккаунты, не отвечающие новым требованиям.