Хуситы выпустили ракету по кораблю США

Йеменские хуситы в очередной раз атаковали

Корабль США в Красном море подвергся ракетной атаке со стороны хуситов. По данным центрального командования США, истребитель перехватил противокорабельную ракету, запущенную из района в Йемене, который контролируют повстанцы.

«Ракета была сбита вблизи побережья [провинции] Ходейда»

– Центральное командование США

Отмечается, что в момент атаки корабль находился в южной части Красного моря. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, что повстанцы заявили о намерении атаковать все суда и корабли в Красном море тех стран, которые поддерживают Израиль.