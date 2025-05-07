Хикмет Гаджиев: на Южном Кавказе наступил мирный период

Посетивший Тегеран помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев в интервью иранским СМИ заявил о фактическом мирном состоянии Южного Кавказа. Он подчеркнул, что теперь нужно закрепить региональный мир юридически: мирный договор Баку и Еревана согласован и требуется подписать его после выполнения Арменией необходимых условий.

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева, завотделом по вопросам внешней политики президентской Администрации Хикмет Гаджиев, находясь в Тегеране, рассказал агентству Tasnim о политических перспективах Южного Кавказа, отметив, что в регионе де-факто воцарился мир и необходимо закрепить это мирное состояние соответствующим договором между Баку и Ереваном.

Напомним, что Хикмет Гаджиев прилетел в Тегеран для участия в "Форуме диалога", организованном иранскими властями в здании МИД Ирана в память о министре иностранных дел Хосейне Амире Абдоллахийане, погибшем год назад вместе с президентом Эбрахимом Раиси.

В первую очередь он обратил внимание на активную роль Азербайджана в стабилизации мира на Южном Кавказе – Баку разработал пять принципов азербайджано-армянского мирного договора и составил текст этого документа, который затем был согласован Ереваном. Важно, что договор полностью готов и может быть подписан в кратчайшие сроки, как только Армения выполнит необходимые условия.

"Мы считаем, что Армения должна на конституционной основе положить конец всем территориальным претензиям к Азербайджану, чтобы мы достигли устойчивого, окончательного мира в регионе"

– Хикмет Гаджиев

За исключением упорства Армении в нежелании вычеркивать из Конституции претензии на азербайджанский Карабах и ликвидировать Минскую группу ОБСЕ до подписания мирного договора, а также фактов перевооружения армянской армии – мир на Южном Кавказе не просто близок, а реален.

"С момента обретения независимости Азербайджаном и Арменией сегодня созданы идеальные условия для мира в регионе. Мы даже можем сказать, в регионе де-факто царит мир"

– Хикмет Гаджиев

Помощник Ильхама Алиева подчеркнул, что Баку сделает все необходимое для подписания мирного договора, чтобы мир на Южном Кавказе существовал не только де-факто, но и де-юре. Он отметил, что именно действия Азербайджана в предыдущие годы позволили коренным образом изменить ситуацию в регионе, устранить из нее нарушения международного права.

"В результате политики, проводимой Азербайджаном в регионе Южного Кавказа, азербайджанские территории были освобождены от оккупации. В регионе Южного Кавказа возник новый статус-кво, и он основан уже не на оккупации и агрессии, а на отношениях, базирующихся на нормах и принципах международного права, на легитимности "

– Хикмет Гаджиев

Также он указал и на значительное улучшение отношений Азербайджана и Ирана, перешедшие в настоящее время к новому этапу укрепления связей между двумя странами, и сообщил, что со своей стороны Баку намерен развивать их во взаимовыгодном и конструктивном ключе.

"Официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан, его переговоры один на один нашим президентом Ильхамом Алиевым и дискуссии на уровне делегаций придали новый импульс и новое дыхание развитию ирано-азербайджанских отношений. Наша задача вместе с коллегами из Ирана состоит в том, чтобы продвигать эти отношения еще дальше"

– Хикмет Гаджиев