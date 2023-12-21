Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов к миру с Арменией

Баку не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Ереваном, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу TRT World.
Далее он отметил, что неформальная беседа азербайджанского и армянского лидеров на полях встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге была оценена Баку как плодотворное и конструктивное сотрудничество по продвижению мирной повестки между двумя странами.
«Мы не видим дальнейших серьезных препятствий для завершения мирного договора между двумя странами»
– Хикмет Гаджиев
В то же время помощник президента Азербайджана отметил, что в настоящее время сложно назвать конкретные сроки, так как сторонам еще необходимо уточнить все детали мирного договора, а для этого необходимо время и переговоры.