Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов к миру с Арменией

Азербайджан не видит препятствий для заключения мира с Арменией, однако для подписания договора нужно продолжать переговорный процесс. Баку оценивает беседу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на саммите глав СНГ как залог конструктивного диалога в будущем.

Баку не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Ереваном, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу TRT World.

Далее он отметил, что неформальная беседа азербайджанского и армянского лидеров на полях встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге была оценена Баку как плодотворное и конструктивное сотрудничество по продвижению мирной повестки между двумя странами.

«Мы не видим дальнейших серьезных препятствий для завершения мирного договора между двумя странами»

– Хикмет Гаджиев

В то же время помощник президента Азербайджана отметил, что в настоящее время сложно назвать конкретные сроки, так как сторонам еще необходимо уточнить все детали мирного договора, а для этого необходимо время и переговоры.