Вестник Кавказа

"Хезболла" готова к дорогостоящей войне против Израиля – Наим Касем

© Фото: сайт агентства Tasnim
"Хезболла" выражает готовность продолжать вооруженное сопротивление и призывает Бейрут присоединиться.

Генсек "Хезболлы" Наим Касем заявил, что движение не согласится на капитуляцию и не сложит оружие. По словам Касема, "Хезболла" готова к дорогостоящей войне с Израилем и США. 

"Сопротивление никогда не сдаст своё оружие, пока продолжаются оккупация и агрессия. При необходимости, для противодействия израильским и американским планам, мы готовы вступить даже в дорогостоящую войну"

– Наим Касем 

Глава движения радикалов также раскритиковал власти Ливана за "дестабилизацию" и отказ от "защиты земли и народа". Он призвал официальный Бейрут присоединиться к движению ради защиты Ливана.  

Напомним, что правительство Ливана поддерживает разоружение группировок "Хезболлы", в этой операции также участвует армия Ливана при поддержке Израиля.

