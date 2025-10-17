ХАМАС выразил России благодарность за помощь в прекращении конфликта в Газе

В ХАМАС поблагодарили РФ за поддержку палестинского народа. Также в движении выразили признательность странам-посредникам: Египту, Катару и Турции.

Движение ХАМАС поблагодарило Россию и ряд других государств за оказание поддержки палестинскому народу и вклад в прекращение боевых действий в Газе.

"Выражаем благодарность всем странам, которые поддерживали палестинский народ во всех сферах, особенно - Алжиру и ЮАР, а также России, Китаю, Колумбии и другим государствам за то, что они сыграли важную роль в прекращении войны в Газе и поддерживали палестинцев в политической, правовой и гуманитарной сферах"

– ХАМАС

Также палестинское движение выразило признательность Египту, Катару и Турции, которые выступали в роли посредников на непрямых переговорах ХАМАС с Израилем.

По данным Египта, где состоялся "саммит мира" и было подписано соглашение по Газе, реализация первого этапа плана близится к завершению. План урегулирования был разработан Соединенными Штатами.