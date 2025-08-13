ХАМАС согласился на прекращение огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС ответило официальным согласием на предложение о прекращении огня в секторе Газа. Оно было передано через посредников – Египет и Катар.

Радикальное движение ХАМАС готово пойти на прекращение огня в секторе Газа, соответствующее сообщение оно распространило через свои официальные ресурсы.

Согласно ему, организация подтверждает распространенную ранее в СМИ информацию о передаче через посредников своего согласия на предложение о прекращении огня в секторе Газа.

"ХАМАС и другие палестинские фракции уведомили посредников о своем согласии на предложение (о прекращении огня в Газе – ред.), полученное ими накануне от Египта и Катара"

– пресс-служба ХАМАС

Напомним, что ранее сегодня президент США Дональд Трамп призвал в максимально сжатые сроки уничтожить ХАМАС: по словам главы американского государства, только таким образом получится освободить заложников, которые все еще остаются в секторе Газа.