ХАМАС получил новое предложение о прекращении огня

Представители движения ХАМАС получили от посредников новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Встреча прошла в Египте.

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС встретилась в Египте с посредниками по урегулированию конфликта с Израилем и получила новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, сообщило издание Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на анонимного палестинского чиновника.

"Делегация ХАМАС <...> получила новое предложение о прекращении огня от египетских и катарских посредников"

- источник

Он передал, что предложение представляет собой рамочное соглашение по старту переговоров о длительном прекращении огня. По данным издания, проект соглашения имеет пункты, которые ранее предложили США. В частности, имеется в виду перемирие на 60 дней и освобождение заложников в два этапа.

Руководство ХАМАС обсудит предложение, а после вынесет решение.

