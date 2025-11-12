ХАМАС передал Израилю 25 из 28 тел заложников

Останки трех заложников из сектора Газы продолжают ожидать в Израиле. Накануне 25-е тело было передано и опознано.
В Израиле опознали 25-го заложника, погибшего в секторе Газа, информирует канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"По завершении процедуры опознания представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника Мени Годарда, что его тело возвращено в Израиль"
– сообщение
ХАМАС передал останки Модарда накануне вечером, посредником в процедуре стал Международный комитет Красного Креста (МККК).
Всего в рамках первого этапа плана урегулирования движение ХАМАС должно передать Израилю 28 тел погибших заложников. Ожидается передача трех оставшихся останков. Процесс начался 13 октября.