Вестник Кавказа

ХАМАС передал Израилю 25 из 28 тел заложников

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Останки трех заложников из сектора Газы продолжают ожидать в Израиле. Накануне 25-е тело было передано и опознано.

В Израиле опознали 25-го заложника, погибшего в секторе Газа, информирует канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"По завершении процедуры опознания представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника Мени Годарда, что его тело возвращено в Израиль"

– сообщение

ХАМАС передал останки Модарда накануне вечером, посредником в процедуре стал Международный комитет Красного Креста (МККК).

Всего в рамках первого этапа плана урегулирования движение ХАМАС должно передать Израилю 28 тел погибших заложников. Ожидается передача трех оставшихся останков. Процесс начался 13 октября.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2045 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.