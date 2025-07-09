ХАМАС хочет ликвидации Фонда гуманитарной помощи Газе

Управляемый США и Израилем Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) должен быть закрыт, считают в ХАМАС. Радикальное движение обвиняет GHF в гибели жителей палестинского анклава.

Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), которым управляют совместно США и Израиль, необходимо ликвидировать, так как он связан с гибелью мирного населения сектора Газы, говорится в заявлении движения ХАМАС.

"Продолжающиеся систематические убийства возле пунктов распределения помощи сионистско-американских сил <...> подтверждают их преступную роль в осаде, голоде и убийствах нашего народа"

– ХАМАС

Радикалы призвали к немедленным действиях "всего арабского мира и международного сообщества" для ликвидации этого механизма и привлечения к ответственности его создателей.

Накануне 34 мирных жителя анклава были убиты перед пунктом GHF в ожидании гуманитарных пайков, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. В секторе Газа регулярно гибнут люди в очередях у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Свыше 800 человек погибли и 5 тыс получили ранения на объектах GHF с конца мая, когда организация приступила к работе в анклаве, следует из данных Минздрава Газы. Правозащитные группы называют пункты GHF "смертельными ловушками".

В настоящее время GHF - единственная организация, которая работает в секторе Газа, международная гуманитарная помощь с начала марта не поступает в палестинский анклав, границы и КПП закрыты по решению Израиля.