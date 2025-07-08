Вестник Кавказа

Переговоры ХАМАС и Израиля по сектору Газа приостановлены – СМИ

Переговоры ХАМАС и Израиля по сектору Газа приостановлены – СМИ
© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
По данным СМИ, переговоры радикального движения ХАМАС и Израиля по прекращению огня в Газе временно остановлены. Причина – нежелание еврейского государства выводить войска из анклава.

Непрямые переговоры между радикальным движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа задерживаются, сообщило издание Alarabia, ссылаясь на палестинский источник.

По его данным, причиной послужило нежелание Израиля выводить свои войска с территории анклава.

"Переговоры в Дохе столкнулись с неудачей и трудностями из-за того, что Израиль с пятницы настоял на карте вывода войск. В ней говорится о передислокации и перегруппировке, а не выводе израильской армии"

- источник

Ранее в администрации израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили о намерении Тель-Авива договориться с ХАМАС до конца недели.

Напомним, что переговоры ХАМАС и Израиля в Дохе при посредничестве Катар стартовали 6 июля.

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