Переговоры ХАМАС и Израиля по сектору Газа приостановлены – СМИ

По данным СМИ, переговоры радикального движения ХАМАС и Израиля по прекращению огня в Газе временно остановлены. Причина – нежелание еврейского государства выводить войска из анклава.
Непрямые переговоры между радикальным движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа задерживаются, сообщило издание Alarabia, ссылаясь на палестинский источник.
По его данным, причиной послужило нежелание Израиля выводить свои войска с территории анклава.
"Переговоры в Дохе столкнулись с неудачей и трудностями из-за того, что Израиль с пятницы настоял на карте вывода войск. В ней говорится о передислокации и перегруппировке, а не выводе израильской армии"
- источник
Ранее в администрации израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили о намерении Тель-Авива договориться с ХАМАС до конца недели.
Напомним, что переговоры ХАМАС и Израиля в Дохе при посредничестве Катар стартовали 6 июля.