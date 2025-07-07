В Израиле заявили о "значительной вероятности" достижения соглашения с ХАМАС

Депутат парламента Израиля считает, что есть "значительная вероятность" заключения соглашения о перемирии с ХАМАС. По его словам, представители палестинского движения хотят изменить несколько вопросов.

Депутат парламента Израиля Зеэв Элькин, входящий в кабинет безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил о "значительной вероятности" достижения соглашения о прекращении огня с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Его слова передали в издании Times of Israel.

"ХАМАС хочет изменить несколько центральных вопросов. Это непросто, но прогресс есть"

- Зеэв Элькин

Напомним, что 6 июля Израиль и ХАМАС приступили к новому раунду переговоров. Встреча прошла в Дохе при посредничестве Катара.

По данным СМИ, переговоры по прекращению огня в секторе Газа не принесли результатов.