Хакан Фидан готовит визит в Египет

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра, 9 августа, вылетит в Египет, где он встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщают дипломатические источники в турецком МИД.

Ожидается, что глава турецкой дипломатии обсудит с египетским лидером актуальные вопросам двусторонней и региональной повестки, а также конкретные шаги по дальнейшему развитию многопланового всестороннего сотрудничества Анкары и Каира, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Главной темой предстоящих переговоров станут совместные усилия Турции и Египта по прекращению огня в секторе Газа и обеспечению бесперебойной доставки гуманитарной помощи в палестинский эксклав.

Также стороны оценят итоги Международной конференции по Палестине, состоявшейся в Нью-Йорке 28–30 июля, обсудят ситуацию в Северной и Восточной Африке, в частности, в Ливии, Судане и Сомали и в регионе Сахеля, а также возможный вклад Турции и Египта в обеспечение стабильности в этом регионе.