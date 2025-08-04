Грузовик с продовольствием опрокинулся на толпу в Газе

В секторе Газа погибли 20 человек в результате опрокидывания грузовика с гуманитарной помощью на толпу. Еще несколько десятков получили травмы.

Власти сектора Газа сообщают о ЧП с грузовиком с гуманитарной помощью, автомобиль опрокинулся на толпу, погибли десятки человек.

"Двадцать человек погибли, десятки пострадали в среду ночью при попытке получить гумпомощь на фоне катастрофической ситуации в Газе и инициируемого оккупацией хаоса после того, как на них опрокинулся грузовик с продовольствием"

– сообщение

По оценкам властей анклава Израиль намеренно направил грузовик с продовольствием по непригодной дороге, которая прежде подвергалась бомбардировкам.