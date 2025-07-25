Грузопоток Дагестана возрастет до 30 млн тонн через пять лет

К 2030 году Дагестан намерен нарастить грузовой поток до 30 млн тонн. Для достижения этой цели в республике улучшается транспортная инфраструктура, рассказали в правительстве.

Грузоперевозки в Дагестане планируется нарастить к 2030 году до 30 млн тонн, рассказал заместитель председателя правительства региона Ризван Газимагомедов.

"Сейчас у нас 10 млн тонн перевозятся автомобильным транспортом, 5 млн тонн - железнодорожным, 1,5 млн тонн - на экспорт морским транспортом. До 30 млн тонн к 2030 году у нас увеличится грузопоток"

– Ризван Газимагомедов

Он добавил, что в республике проводится модернизация транспортной инфраструктуры, что позволит увеличить поток грузов по всем направлениям: завершится реконструкция дорог и пунктов пропуска, реконструкция морского порта, также проекты по модернизации завершит в Дагестане РЖД.

К 2050 году грузоперевозки могут достигнуть уровня 50 млн т, отметил зампред правительства республики. Для этого грузы могут идти через МТК "Север-Юг", МТК "Восток-Запад", из Туркменистана посредством автомобильных и железнодорожных паромов, через Каспийское море в рамках Шелкового пути.