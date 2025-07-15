Власти Дагестана все же начнут строить дорогу в обход Махачкалы

В нынешнем 2025 году власти Дагестана начнут строительство обхода Махачкалы, чтобы избавить столицу от мощного транзитного потока, нарушающего покой граждан и блокирующего транспортные коммуникации столицы.

Уже в текущем 2025 году дорожные власти Дагестана начнут строительство транспортного обхода Дагестана столицы республики Махачкалы, который избавит жителей и водителей дагестанской столицы от многих нынешних неприятностей, сообщил заместитель председателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов.

"Самые крупные инвестиционные проекты у нас реализуются на автомобильных трассах: это обходы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта. По обходу Махачкалы проектно-сметная документация находится на выходе с экспертизы… и уже в IV квартале уже будет начало реализации проекта"

- Ризван Газимагомедов

У главы республики Сергея Меликова были более пессимистичные прогнозы – он сообщил, что строительство обхода Махачкалы планируется начать в 2026 году, передает "Интерфакс".

Известно, что протяженность объездной дороги составит 31 км, а на ее строительство будет направлено 31,1 млрд рублей. Также в регионе активно строятся обходы Хасавюрта и Дербента.