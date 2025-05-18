Мишустин поручил связать железной дорогой аэропорт "Уйташ" и Махачкалу

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил разработать проект железной дороги, которая свяжет аэропорт "Уйташ" с Махачкалой. Дорога также должна пройти до Дербента и Дагестанских огней.
По словам российского премьера, транспортная артерия должна послужить стимулом для дальнейшего развития туристической отрасли в республике.
"Поручено проработать вопрос реализации проекта организации пригородного сообщения железнодорожным транспортом по маршруту Махачкала – международный аэропорт Махачкала (Уйташ) – Дагестанские Огни – Дербент. Организация такого маршрута позволит в том числе повысить туристическую привлекательность Северного Кавказа"
– Михаил Мишустин
Ранее в республике начали прорабатывать планы строительства станций "Уйташ" и "Дагестанские огни". Стоимость проекта превышает 500 млн рублей.