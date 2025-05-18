Вестник Кавказа

Мишустин поручил связать железной дорогой аэропорт "Уйташ" и Махачкалу

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос строительства железнодорожной линии, которая пройдет от Махачкалы до аэропорта.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил разработать проект железной дороги, которая свяжет аэропорт "Уйташ" с Махачкалой. Дорога также должна пройти до Дербента и Дагестанских огней. 

По словам российского премьера, транспортная артерия должна послужить стимулом для дальнейшего развития туристической отрасли в республике. 

"Поручено проработать вопрос реализации проекта организации пригородного сообщения железнодорожным транспортом по маршруту Махачкала – международный аэропорт Махачкала (Уйташ) – Дагестанские Огни – Дербент. Организация такого маршрута позволит в том числе повысить туристическую привлекательность Северного Кавказа"

– Михаил Мишустин 

Ранее в республике начали прорабатывать планы строительства станций "Уйташ" и "Дагестанские огни". Стоимость проекта превышает 500 млн рублей.

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