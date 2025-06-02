Грузинские шахматисты завоевали три медали на чемпионате мира среди ветеранов

Мировое первенство по шахматам среди ветеранов принял итальянский Галлиполи. Грузинские шахматисты завоевали три медали турнира.
Грузинские шахматисты добыли три медали на мировом первенстве среди ветеранов в итальянском Галлиполи, рассказали в Минспорта республики.
Михаил Кекелидзе в возрастной группе 50+ завоевал серебро, набрав 9 очков. В категории шахматистов старше 65 серебряную медаль выиграл Зураб Стуруа, который обошел соперников по дополнительным показателям.
Не утратила своего уникального шахматного дара и 84-летняя Нона Гаприндашвили. Выдающаяся шахматистка, которая в 1962 году стала чемпионкой мира, набрала на турнире 7,5 очков, обеспечивших ей бронзовую медаль.