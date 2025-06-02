Вестник Кавказа

Грузинские шахматисты завоевали три медали на чемпионате мира среди ветеранов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мировое первенство по шахматам среди ветеранов принял итальянский Галлиполи. Грузинские шахматисты завоевали три медали турнира.

Грузинские шахматисты добыли три медали на мировом первенстве среди ветеранов в итальянском Галлиполи, рассказали в Минспорта республики. 

Михаил Кекелидзе в возрастной группе 50+  завоевал серебро, набрав 9 очков. В категории шахматистов старше 65 серебряную медаль выиграл Зураб Стуруа, который обошел соперников по дополнительным показателям. 

Не утратила своего уникального шахматного дара и 84-летняя Нона Гаприндашвили. Выдающаяся шахматистка, которая в 1962 году стала чемпионкой мира, набрала на турнире 7,5 очков, обеспечивших ей бронзовую медаль.

