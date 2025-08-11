"Грузинская мечта" уверена в победе Кахи Каладзе на выборах

Правящая "Грузинская мечта" рассчитывает на победу Кахи Каладзе и получение большинства мандатов в горсовете на муниципальных выборах. Они состоятся 4 октября.
Правящая партия "Грузинская мечта" рассчитывает на победу действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе в первом туре муниципальных выборов и на получение не менее 38 мандатов из 50 в городском совете, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Вчерашний день еще раз подтвердил, что мы очень близки к этой цели"
- Ираклий Кобахидзе
Так он ответил на вопрос журналистов о выдвижении Ираклия Купрадзе в качестве единого кандидата от оппозиционных партий "Лело" и "Гахария – За Грузию".
Напомним, что сейчас Ираклий Купрадзе занимает пост генсека коалиции "Сильная Грузия".
Муниципальные выборы в Грузии пройдут 4 октября 2025 года.