"Грузинская мечта" уверена в победе Кахи Каладзе на выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" рассчитывает на победу действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе в первом туре муниципальных выборов и на получение не менее 38 мандатов из 50 в городском совете, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Вчерашний день еще раз подтвердил, что мы очень близки к этой цели"

- Ираклий Кобахидзе

Так он ответил на вопрос журналистов о выдвижении Ираклия Купрадзе в качестве единого кандидата от оппозиционных партий "Лело" и "Гахария – За Грузию".

Напомним, что сейчас Ираклий Купрадзе занимает пост генсека коалиции "Сильная Грузия".

Муниципальные выборы в Грузии пройдут 4 октября 2025 года.