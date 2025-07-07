Грузии отказали во вступлении в Евросоюз

В Европарламенте заявили, что Грузия не может вступить в Евросоюз. Ранее там приняли резолюцию, которую Ираклий Кобахидзе назвал позорной.

Грузия не может вступить в Евросоюз из-за "авторитарного курса" правительства этой страны, говорится в сообщении Европарламента в социальной сети Х.

Отмечается, что Европарламент не признает действующее руководство Грузии. В заявлении говорится, что путь Тбилиси в ЕС приостановлен до проведения новых выборов.

Стоит добавить, что ранее в Европарламенте приняли резолюцию, в которой депутаты потребовали от Грузии провести новые выборы и освободить оппозиционеров.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал принятый документ позорным.