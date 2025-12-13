Грузия запускает "Баку-Тбилиси-Карс"

Реализация проекта железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс" выходит на финишную прямую, сообщили в Грузии. В настоящее время ведутся работы по его вводу в эксплуатацию.

Железнодорожный проект "Баку–Тбилиси–Карс" практически завершен. Об этом пишут СМИ со ссылкой на гендиректора АО "Грузинские железные дороги" Лашу Абашидзе.

Он рассказал, что в настоящее время идет процесс подготовки необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию.

Оценивая значимость проекта "Баку-Тбилиси-Карс", Абашидзе отметил, что он очень важен для Грузии, так как напрямую соединяет ее с Турцией и открывает дополнительные возможности для привлечения грузопотоков в направлении республики.

Помимо этого, гендиректор АО "Грузинские железные дороги" сообщил, что объемы контейнерных перевозок из Китая по данному маршруту уже удалось нарастить на 40–50%. Он добавил, что в ближайшие годы этот рост продолжится.