Грузия увеличила на 10% импорт нефти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия за январь-октябрь на 10% нарастила импорт нефти, однако заплатила за ресурсы меньше, чем год назад.

За девять месяцев 2025 года Грузия на 10% нарастила импорт нефти. Общая сумма поставок составила $972 млн, информирует национальное управление статистики. 

Стоимость поставок сократилась на 1%, однако общий объем закупок "черного золота" вырос на 10%. Отмечается. что рост поставок вызван снижением цены на нефти в мире в первой половине года. 

Азербайджан поставил Грузии чуть более 95 тыс тонн нефти. Общая стоимость поставок составила $66 млн.

Все видео





