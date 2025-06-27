Грузия продолжает ждать перезагрузки отношений с США

В МИД Грузии в очередной раз заявили, что ждут ясности от США по двусторонним отношениям. В Тбилиси подчеркнули важность стратегического партнерства с Вашингтоном.

Грузия ожидает ясности от США по двусторонним отношениям, заявила глава МИД Мака Бочоришвили.

Она подчеркнула, что Тбилиси важно поддерживать отношения с Вашингтоном, а приостановка стратегического партнерства не была инициативой властей Грузии.

"США остаются стратегически важным партнером для нас, и, разумеется, нам также важно иметь определенную ясность в том, как новая администрация видит отношения с Грузией"

- Мака Бочоришвили

При администрации президента США Дональда Трампа Грузия выражает надежду, интерес и готовность улучшить отношения и перевести их в позитивное русло. Власти страны считают, что на этом пути не должно быть препятствий. Роль дипломатов – способствовать этому, добавила руководитель грузинской дипломатии.