 Грузия примет неделю цифровых выставок женщин-художников 

Опубликовано: 23:05, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Неделя цифровых выставок женщин-художников 2023" пройдет в Грузии. Посетители выставки смогут приобрести любое понравившееся произведение.

В Грузии с 1 по 7 июня пройдет "Неделя цифровых выставок женщин-художников 2023"

По словам организаторов, главная цель проекта – предоставить доступ к работам женщин-художниц и способствовать расширению их экономических возможностей.

В виртуальной выставке принимают участие более 200 активных грузинских и зарубежных художниц. Их работы будут представлены в двух разных виртуальных выставочных пространствах.

Посетители выставки смогут приобрести любое понравившееся произведение.