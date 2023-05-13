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 Грузия примет неделю цифровых выставок женщин-художников 

 Грузия примет неделю цифровых выставок женщин-художников 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Неделя цифровых выставок женщин-художников 2023" пройдет в Грузии. Посетители выставки смогут приобрести любое понравившееся произведение. 

В Грузии с 1 по 7 июня пройдет "Неделя цифровых выставок женщин-художников 2023" 
По словам организаторов, главная цель проекта – предоставить доступ к работам женщин-художниц и способствовать расширению их экономических возможностей. 
В виртуальной выставке принимают участие более 200 активных грузинских и зарубежных художниц. Их работы будут представлены в двух разных виртуальных выставочных пространствах. 
Посетители выставки смогут приобрести любое понравившееся произведение.

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