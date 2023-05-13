 Грузия примет неделю цифровых выставок женщин-художников 

"Неделя цифровых выставок женщин-художников 2023" пройдет в Грузии. Посетители выставки смогут приобрести любое понравившееся произведение.
В Грузии с 1 по 7 июня пройдет "Неделя цифровых выставок женщин-художников 2023"
По словам организаторов, главная цель проекта – предоставить доступ к работам женщин-художниц и способствовать расширению их экономических возможностей.
В виртуальной выставке принимают участие более 200 активных грузинских и зарубежных художниц. Их работы будут представлены в двух разных виртуальных выставочных пространствах.
Посетители выставки смогут приобрести любое понравившееся произведение.