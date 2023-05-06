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Дагестан поделится своим достоянием на выставке в Азербайджане

Дагестан поделится своим достоянием на выставке в Азербайджане
Дагестанские бренды будут представлены на международной выставке в Баку InterFood Azerbaijan 2023, которая пройдет с 17 по 19 мая.

С дагестанской продукцией смогут ознакомиться посетители выставки InterFood Azerbaijan 2023, которая пройдет в Баку с 17 по 19 мая.

Дагестан на выставке представят компании по производству урбеча, кукурузных палочек, а также индивидуальный предприниматель Магомед Багаев, занимающийся выпуском бумажных изделий.

Также своим достоянием поделится Ботлихский консервный завод, который представит свои соки, и Кизлярский урицкий мясокомбинат со своей продукцией.
 Участие в мероприятии в столице Азербайджана позволит дагестанским компаниям расширить клиентскую базу и договориться о партнерстве с импортерами из разных стран мира.

В Дагестане появится министерство по предпринимательству

В Дагестане появится министерство по предпринимательству

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