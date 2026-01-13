Грузия претендует на роль глобального хаба – Мака Бочоришвили

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Тбилиси претендует на роль глобального хаба между Западом и Востоком. Этого можно достичь за счет развития Среднего коридора.

"Грузия является очень важной страной, которая играет значимую роль с точки зрения связанности между Западом и Востоком, и не только. У Грузии есть огромный потенциал стать глобальным хабом именно в этом направлении"

– Мака Бочоришвили

По словам Бочоришвили, в рамках саммита в Абу-Даби глава правительства Ираклий Кобахидзе затронет вопрос развития Среднего коридора в контексте интересов Тбилиси. Ранее глава дипведомства Грузии заявила, что страна намерена прикладывать усилия для увеличения потенциала торгового маршрута.