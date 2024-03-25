Грузия передаст мусульманской общине 20 мечетей

Власти Грузии намерены передать во владение мусульманской общины республики 20 мечетей. Ранее было передано 237 мечетей.

Мусульманская община в Грузии получит от властей еще 20 мечетей. Такое заявление сделал премьер республики Ираклий Хобахидзе во время традиционного мусульманского ужина Ифтар.

До этого власти страны передали в пользование общины 237 мечетей.

Премьер рассказал, что республика уникальна тем, что многие верующие молятся в одной мечети.

"Грузия – уникальная страна, где грузинские и азербайджанские мусульмане, шииты и сунниты молятся в одной мечети. Эта традиция мирного сосуществования и братства нам очень дорога, и мы доказываем это своими делами. Финансирование мусульманской общины составляет 4,1 млн лари ($1,5 млн) в год, по мере экономического роста оно продолжит увеличиваться"

- Ираклий Кобахидзе

По данным переписи населения, в Грузии проживают порядка 400 тыс, мусульман.