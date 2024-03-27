Азербайджан. Армения. Грузия. Что мешает торговле на Южном Кавказе. Главное

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с ведущим экспертом Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Алексеем Безбородовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина, Гия Саралидзе и Алексей Безбородов обсудили развитие транспортных проектов в регионе Южного Кавказа и Каспия, Зангезурский коридор, коридор «Север-Юг», Срединный коридор, а также причины, по которым реализация этих проектов тормозится.